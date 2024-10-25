Второй раз за месяц. Запорожская АЭС более суток была отключена от линии питания, - МАГАТЭ

Оккупированная российскими захватчиками Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) второй раз за этот месяц потеряла подключение к своей единственной резервной линии электропередач напряжением 330 киловольтов (кВ). Это длилось более суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии ( МАГАТЭ ).

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, после потери электропитания атомный объект стал зависеть от единственного источника внешней электроэнергии, необходимой для охлаждения реактора и других ключевых функций ядерной безопасности.

Представителям МАГАТЭ, присутствующим на оккупированной россиянами ЗАЭС, рассказали, что линия электропередач была отключена более чем на 26 часов (с понедельника по вторник) из-за "неопределенного повреждения на другом берегу реки Днепр".

"Это произошло через три недели после очередного отключения этой же линии. В обоих случаях ЗАЭС продолжала получать электроэнергию от своей единственной линии в 750 кВ", - передали в Агентстве.

Также в МАГАТЭ напомнили, что до начала российского полномасштабного вторжения в Украину на ЗАЭС, крупнейшей в Европе атомной электростанцией, было доступно 4 линии напряжением 750 кВ и 6 линий напряжением 330 кВ.

"То, что когда-то было немыслимым - большая атомная электростанция страдает от постоянных отключений электроэнергии - стало частым явлением во время этой разрушительной войны. Ситуация в этом плане явно не улучшается", - заявил Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ констатировал, что ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью на Запорожской АЭС "остается очень нестабильной".

Ситуация на АЭС в Украине

Также отмечается, что команда МАГАТЭ на оккупированной Россией украинской станции в течение последней недели продолжала слышать взрывы, хотя "никаких сообщений о повреждениях ЗАЭС не поступало".

"Группы МАГАТЭ, присутствующие на Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС, а также на Чернобыльской площадке, сообщили, что ядерная безопасность поддерживается, несмотря на последствия продолжающегося конфликта, включая воздушные налеты в течение нескольких дней в течение последней недели", - передали в Агентстве. .

На Южно-Украинской АЭС представителей МАГАТЭ проинформировали, что 22 октября вечером реактор №1 был отключен от сети примерно на 4 часа из-за "ложного сигнала к системам защиты блока без срабатывания систем безопасности реактора".

"Причина происшествия выясняется. Реактор - один из трех на станции - снова производит электроэнергию для сети", - рассказали в МАГАТЭ.

Кроме того, по запросу украинской стороны команда Агентства на этой неделе посещает 6 электрических подстанций в Украине в рамках работы по оценке состояния инфраструктуры электросети, необходимой для ядерной безопасности, которая началась в сентябре.

Важность стабильного подключения к электропитанию

В МАГАТЭ обратили внимание, что надежный доступ к внешнему источнику питания является одним из семи незаменимых основ обеспечения ядерной безопасности во время вооруженного конфликта.

Как добавили в Агентстве, безопасность действующих АЭС зависит от стабильного подключения к сети, но "ситуация в этом отношении в последние месяцы становится все более нестабильной".