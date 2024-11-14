Росія пригрозила заборонити доступ експертів МАГАТЕ до Запорізької АЕС

У відомстві "образилися" на слова гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, який нещодавно заявив, що представники його агентства перебувають на станції до можливого заморожування війни між Росією та Україною.

"Експерти секретаріату МАГАТЕ перебувають на ЗАЕС на прохання самого гендиректора виключно за згодою уряду Російської Федерації і лише доти, доки наша країна вважає їхнє перебування там виправданим", - сказано в повідомленні МЗС.

При цьому там цинічно заявили, що експерти МАГАТЕ мають фіксувати "провокації України".