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Россия пригрозила прекратить продажу нефти странам, которые ввели лимит цен

Фото: Россия пригрозила прекратить продажу нефти странам, которые ввели лимит цен (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия якобы планирует продолжить экспорт нефти только в те страны, которые не ввели лимит цен и придерживаются рыночных условий.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости", об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Позиция России о потолке цен на нефть неизменна, это грубый инструмент… РФ будет продавать нефть и нефтепродукты только в страны, которые будут работать на рыночных условиях, даже если придется сократить добычу", - заявил он.

Новак также добавил, что власти РФ уже прорабатывают "механизм запрета на применение потолка цен на российскую нефть", который не будет зависеть от установленного уровня.

Напомним, 2 декабря страны Евросоюза согласовали установление максимальной цены за российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. После этого страны G7 и Австралия приняли аналогичное решение.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его страна "не примет потолок цен на нефть".

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