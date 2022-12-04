Россия пригрозила прекратить продажу нефти странам, которые ввели лимит цен

Россия якобы планирует продолжить экспорт нефти только в те страны, которые не ввели лимит цен и придерживаются рыночных условий.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости", об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Позиция России о потолке цен на нефть неизменна, это грубый инструмент… РФ будет продавать нефть и нефтепродукты только в страны, которые будут работать на рыночных условиях, даже если придется сократить добычу", - заявил он.
Новак также добавил, что власти РФ уже прорабатывают "механизм запрета на применение потолка цен на российскую нефть", который не будет зависеть от установленного уровня.
Напомним, 2 декабря страны Евросоюза согласовали установление максимальной цены за российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. После этого страны G7 и Австралия приняли аналогичное решение.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его страна "не примет потолок цен на нефть".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.