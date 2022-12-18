Россия стремится легализовать "пиратство" в любой сфере

Как отмечают СМИ, Российская Федерация абсолютно серьезно решила отменить наказание за использование программного обеспечения без лицензии. Такие "меры поддержки" обсуждают на уровне Минцифры РФ в сотрудничестве со специалистами российского Института развития предпринимательства и экономики. Речь идет о создании законопроекта, который бы внедрил в Российской Федерации мораторий на уголовную и административную ответственность для тех, кому зарубежные разработчики отказались продлевать лицензии.

"Отечественный софт не всегда может заменить зарубежный, а это препятствует работе организаций", – отмечают медиа.

Причина в том, что на территории РФ больше нельзя купить лицензионные Windows, офисные продукты и другой IT-софт, а зарубежные поставщики прекратили продлевать лицензии российским компаниям. Известно, что с февраля 2022 года крупные компании, в том числе Apple, Microsoft, Logitech и т.п., приостановили поставки своей продукции в Россию. Параллельно китайские гиганты Lenovo и Xiaomi, несмотря на призывы Пекина сопротивляться принуждению из-за границы, тоже сворачивают свой бизнес в стране-агрессоре.