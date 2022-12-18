Россия стремится легализовать "пиратство" в любой сфере

В России было предложено абсолютно легально использовать пиратские программы и закрепить это законодательно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильные российские СМИ.
Как отмечают СМИ, Российская Федерация абсолютно серьезно решила отменить наказание за использование программного обеспечения без лицензии. Такие "меры поддержки" обсуждают на уровне Минцифры РФ в сотрудничестве со специалистами российского Института развития предпринимательства и экономики. Речь идет о создании законопроекта, который бы внедрил в Российской Федерации мораторий на уголовную и административную ответственность для тех, кому зарубежные разработчики отказались продлевать лицензии.
"Отечественный софт не всегда может заменить зарубежный, а это препятствует работе организаций", – отмечают медиа.
Причина в том, что на территории РФ больше нельзя купить лицензионные Windows, офисные продукты и другой IT-софт, а зарубежные поставщики прекратили продлевать лицензии российским компаниям. Известно, что с февраля 2022 года крупные компании, в том числе Apple, Microsoft, Logitech и т.п., приостановили поставки своей продукции в Россию. Параллельно китайские гиганты Lenovo и Xiaomi, несмотря на призывы Пекина сопротивляться принуждению из-за границы, тоже сворачивают свой бизнес в стране-агрессоре.
Недавно РБК-Украина сообщало, что металлургический завод "Азовсталь" группы "Метинвест" обратился в Офис президента с призывом наложить санкции на компании и лиц, причастных к краже из Мариуполя украинской металлопродукции.
Раньше мы писали, как Россия тотально обворовывает любые центры украинской культуры и уносит все из музеев Украины.
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