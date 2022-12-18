Росія прагне легалізувати "піратство" у будь-якій сфері

У Росії запропонували абсолютно легально використовувати піратські програми і закріпити це законодавчо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільні російські ЗМІ.
Як зазначають медіа, Російська Федерація абсолютно серйозно вирішила скасувати покарання за використання програмного забезпечення без ліцензії. Такі "заходи підтримки" обговорюють на рівні Мінцифри РФ у співпраці із фахівцями російського Інституту розвитку підприємництва та економіки. Йдеться про створення законопроєкту, який впровадив би в Російській Федерації мораторій на кримінальну та адміністративну відповідальність для тих, кому зарубіжні розробники відмовилися подовжувати ліцензії.
"Вітчизняний софт не завжди може замінити закордонний, а це перешкоджає роботі організацій", - зауважують медіа.
Причина полягає у тому, що на території РФ більше не можна купити ліцензійні Windows, офісні продукти та інший IT-софт, а зарубіжні постачальники припинили подовжувати ліцензії російським компаніям. Відомо, що з лютого 2022 року великі компанії, зокрема Apple, Microsoft, Logitech і т. ін., призупинили поставки своєї продукції в Росію. Паралельно китайські гіганти Lenovo і Xiaomi, попри заклики Пекіна чинити опір примусу з-за кордону, теж згортають свій бізнес у країні-агресорі.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що металургійний завод "Азовсталь" групи "Метінвест" звернувся до Офісу президента із закликом накласти санкції на компанії та осіб, які причетні до крадіжки з Маріуполя української металопродукції.
Раніше ми писали, як Росія тотально обкрадає будь-які центри української культури та виносить все з музеїв України.
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