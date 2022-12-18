Росія прагне легалізувати "піратство" у будь-якій сфері

Як зазначають медіа, Російська Федерація абсолютно серйозно вирішила скасувати покарання за використання програмного забезпечення без ліцензії. Такі "заходи підтримки" обговорюють на рівні Мінцифри РФ у співпраці із фахівцями російського Інституту розвитку підприємництва та економіки. Йдеться про створення законопроєкту, який впровадив би в Російській Федерації мораторій на кримінальну та адміністративну відповідальність для тих, кому зарубіжні розробники відмовилися подовжувати ліцензії.

"Вітчизняний софт не завжди може замінити закордонний, а це перешкоджає роботі організацій", - зауважують медіа.

Причина полягає у тому, що на території РФ більше не можна купити ліцензійні Windows, офісні продукти та інший IT-софт, а зарубіжні постачальники припинили подовжувати ліцензії російським компаніям. Відомо, що з лютого 2022 року великі компанії, зокрема Apple, Microsoft, Logitech і т. ін., призупинили поставки своєї продукції в Росію. Паралельно китайські гіганти Lenovo і Xiaomi, попри заклики Пекіна чинити опір примусу з-за кордону, теж згортають свій бізнес у країні-агресорі.