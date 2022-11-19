Воровство и мародерство. У Зеленского раскрыли подлинное содержание современной культуры РФ

Россия тотально обворовывает любые центры украинской культуры и выносит все из музеев Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Херсонские музеи разграблены полностью", - говорится в сообщении. Подоляк заявил, что кража, мародерство, уничтожение чужого культурного наследия - это и есть подлинное содержание современной "российской культуры". Советник главы Офиса президента сообщил, что РФ тотально обворовывает любые центры украинской культуры и выносит все из музеев Украины.