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"Азовсталь" призвала власть ввести санкции против воров украинского металла

Новина українською →
Понедельник 05 декабря 2022 12:41
"Азовсталь" призвала власть ввести санкции против воров украинского металла Фото: "Азовсталь" призвала власть ввести санкции против воров украинского металла (facebook.com)
Автор: Юлия Бойко

Металлургический завод "Азовсталь" группы "Метинвест" обратился в Офис президента с призывом наложить санкции на компании и лиц, причастных к краже из Мариуполя украинской металлопродукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо завода, имеющееся в распоряжении редакции.

Санкции "Азовсталь" призывает ввести против российской компании "Управляющая компания Река-Море", зарегистрированной в Ростове-на-Дону, ее руководителя Геннадия Арустамова, а также против компании "Крамбол плюс" и ее основателей и участников - Забурунного Алексея Тимофеевича, Забурунной Ольги Николаевны и Забурунного Игоря Алексеевича.

По информации менеджмента завода, именно эта компания занималась перешвартовкой кораблей и выгрузкой из них продукции "Азовстали", которая должна быть доставлена европейским клиентам.

Среди санкций, которые предлагает "Азовсталь" - блокирование активов, прекращение торговых операций, взыскание в доход государства принадлежащих им активов, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины и многое другое.

Именно эти лица, указывается в письме, незаконно захватывали и перепродавали имущество украинских предприятий на временно оккупированной территории, чем установили угрозу национальным экономическим интересам, отмечают "Азовстали".

Так, судно под названием РМ-3, принадлежащее компании "Река-море", зашло в Мариупольский порт, загрузилось украинской металлопродукцией и направилось в Ростов.

В то же время компания "Крамбол плюс" занималась перешвартовкой судна "TZAREVNA" и выгрузкой из него металлургической продукции, которая позже была также вывезена в РФ, сообщили в "Азовстале". Там подчеркнули: предприятие не передавало товар (право собственности на него) представителям террористических группировок или страны-агрессора. Соответственно, эта продукция была просто угнана.

"Разрешение оккупационной администрации (под контролем РФ) по погрузке чужой продукции на судно, активное освещение этого события в российских СМИ и уведомление о наличии якобы "договора", по которому осуществляется вывоз продукции, свидетельствуют о содействии и/или допущении со стороны РФ похищения продукции украинских заводов и о грабеже имущества. Для защиты своих прав мы обратились в правоохранительные органы", - сказано в обращении.

В "Азовстале" подчеркнули: из-за откровенного грабежа украинские предприятия остались без имущества, а бюджет - без наполнения.

"Деятельность вышеуказанных лиц, а также РФ, угрожает национальным интересам, безопасности и экономике Украины, нарушает право собственности физических и юридических лиц и создает препятствия для устойчивого финансового развития", - подчеркивается в письме.

Предприятие также подало иск в Европейский суд по правам человека против России - с требованием привлечь страну-агрессора к ответственности за ущерб имуществу и собственности компании.

Как известно, Россия цинично ворует из Мариуполя металлопродукцию, произведенную металлургическими заводами "Азовсталь", ММКИ и Запорожсталь. В Ростов отправились минимум три корабля, нагруженные металлом: это те кражи, о которых Россия рассказала сама в федеральных новостях.

"Азовсталь", ММК им. Ильича и "Запорожсталь" обратились к своим международным партнерам и компаниям-операторам морских портов с призывом не покупать продукцию сомнительного происхождения.

Предприятия также предоставили доказательства, свидетельствующие о том, что российские военные и подконтрольные им террористические группировки вывозят из порта продукцию. Такой грабеж есть нарушение Римского устава Международного уголовного суда, за что предусмотрен трибунал.

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