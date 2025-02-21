Росія не прагне домовитися про мир з Україною, - глава МЗС Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі не відчуває прагнення Росії до миру з Україною. Такий висновок він зробив після виступу глави МЗС РФ Сергія Лаврова на закритій зустрічі дипломатів країн G20 у Південній Африці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Леммі зазначив, що зустріч міністрів закордонних справ найбільших економік світу була затьмарена суперечкою між членами G20 щодо війни в Україні.

"Ми не наблизилися до врегулювання шляхом переговорів. І я повинен сказати, що коли я слухаю, що говорять росіяни, і що Лавров щойно сказав в палаті сьогодні (20 лютого. - ред.), я не бачу потягу до того, щоб дійсно дійти до цього миру", - сказав він, відповідаючи на питання про те, чи буде Лондон за будь-яких обставин підтримувати введення миротворців в Україну за відсутності гарантій безпеки з боку США.

Миротворці для України і витрати на оборону

Видання також нагадало, що 17 лютого на зустрічі європейських лідерів у Парижі прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що зобов'язання США щодо безпеки є єдиним способом забезпечити тривалий мир в Україні. За його словами, наразі занадто рано говорити про те, скільки він може відправити британських миротворців.

На цій зустрічі, європейські лідери обговорили, але не дійшли згоди щодо розгортання миротворців. Натомість вони пообіцяли посилити свою обороноздатність, оскільки адміністрація Трампа, схоже, дедалі більше переймає лінію Кремля щодо України.

"Це критичний момент, для Європи дуже важливо збільшити... витрати на оборону, щоб посилити нашу відданість власній обороні по всій Європі", - сказав Леммі.

Він також підтвердив мету Британії витрачати 2,5% ВВП на власну оборону і пообіцяв допомогу Україні.

"Ми зобов'язуємося надавати Україні 3 мільярди фунтів стерлінгів на рік, доки триватиме війна", - сказав він.

Агентство також нагадало, що минулого тижня Трамп приголомшив європейських союзників, зателефонувавши російському лідеру Володимиру Путіну, щоб обговорити припинення війни без попередніх консультацій з Україною або з ними.

"Ми з нетерпінням чекаємо можливості поговорити з президентом Трампом щодо України. Ми дуже, дуже чітко усвідомлюємо, що Україна має відігравати певну роль, вона має бути у центрі цих переговорів", - сказав Леммі.