В Румынии заявили, что Россия просила США вывести войска НАТО из Восточной Европы
Российские чиновники во время встречи с американскими в Саудовской Аравии просили, чтобы войска НАТО вывели из Восточной Европы. Но США не согласились.
Об этом заявил руководитель аппарата президента Румынии и советник по вопросам обороны и национальной безопасности Кристиан Дьяконеску, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
По его словам, несмотря на то, что делегация США отклонила требования россиян, нет никаких гарантий, что Вашингтон в конечном итоге не пойдет на эту уступку российскому диктатору Владимиру Путину.
"Насколько я понимаю, ситуация может меняться от часа к часу или от дня ко дню", - отметил Дьяконеску.
Он добавил, что визиты премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона в Вашингтон на следующей неделе будут направлены на то, чтобы убедить президента США Дональда Трампа не поддаваться на это требование.
FT пишет, что уступки Москве со стороны администрации Трампа, сделанные в последние дни - от отказа Украине в членстве в НАТО до обещания нормализовать отношения США с Россией - заставляют правительства приграничных восточных государств Альянса нервничать по поводу намерений президента США.
Встреча в Саудовской Аравии
Напомним, на этой неделе американская и российская делегации провели переговоры в Саудовской Аравии.
Известно, что стороны договорились продолжить контакты по урегулированию войны России против Украины и назначить для этого специальные команды.
После такой встречи риторика президента США Дональда Трампа резко изменилась. В частности, он начал жестко критиковать президента Украины Владимира Зеленского.
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