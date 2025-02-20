ua en ru
Чт, 20 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Румынии заявили, что Россия просила США вывести войска НАТО из Восточной Европы

Четверг 20 февраля 2025 21:08
UA EN RU
В Румынии заявили, что Россия просила США вывести войска НАТО из Восточной Европы Фото: США и Россия провели встречу в Саудовской Аравии (flickr by U.S. Department of State)
Автор: Иван Носальский

Российские чиновники во время встречи с американскими в Саудовской Аравии просили, чтобы войска НАТО вывели из Восточной Европы. Но США не согласились.

Об этом заявил руководитель аппарата президента Румынии и советник по вопросам обороны и национальной безопасности Кристиан Дьяконеску, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По его словам, несмотря на то, что делегация США отклонила требования россиян, нет никаких гарантий, что Вашингтон в конечном итоге не пойдет на эту уступку российскому диктатору Владимиру Путину.

"Насколько я понимаю, ситуация может меняться от часа к часу или от дня ко дню", - отметил Дьяконеску.

Он добавил, что визиты премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона в Вашингтон на следующей неделе будут направлены на то, чтобы убедить президента США Дональда Трампа не поддаваться на это требование.

FT пишет, что уступки Москве со стороны администрации Трампа, сделанные в последние дни - от отказа Украине в членстве в НАТО до обещания нормализовать отношения США с Россией - заставляют правительства приграничных восточных государств Альянса нервничать по поводу намерений президента США.

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, на этой неделе американская и российская делегации провели переговоры в Саудовской Аравии.

Известно, что стороны договорились продолжить контакты по урегулированию войны России против Украины и назначить для этого специальные команды.

После такой встречи риторика президента США Дональда Трампа резко изменилась. В частности, он начал жестко критиковать президента Украины Владимира Зеленского.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Румыния Саудовская Аравия
NEWS
Зеленский о встрече с Келлогом: мы предложили самый быстрый путь к соглашению с США
Зеленский о встрече с Келлогом: мы предложили самый быстрый путь к соглашению с США
DAILY
Директор музея Майдана Игорь Пошивайло: Небесная Сотня – это первые герои войны с Россией
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Директор музея Майдана Игорь Пошивайло: Небесная Сотня – это первые герои войны с Россией