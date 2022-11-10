Россия вернула в Черное море корабль-носитель ракет "Калибр"

По состоянию на 10 ноября в Черном море на боевом дежурстве находятся 14 вражеских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп 8 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС Вооруженных Сил Украины.