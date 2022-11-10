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Россия вернула в Черное море корабль-носитель ракет "Калибр"

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Россия, Четверг 10 ноября 2022 18:18
Россия вернула в Черное море корабль-носитель ракет "Калибр" Фото: угроза запуска ракет "Калибр" присутствует в Черном море (youtube.com)
Автор: Татьяна Зарембо

По состоянию на 10 ноября в Черном море на боевом дежурстве находятся 14 вражеских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп 8 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС Вооруженных Сил Украины.

Пресс-служба ВМС сообщает, что за последние сутки проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили следующие корабли Военно-морских сил РФ:

  • в Азовское море - 24 судна, из них 6 судов двигались из пролива Босфор;
  • в Черное море - 38 судов, из них 15 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве один корабль. В Средиземном море находятся 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр" с общим залпом 76 ракет.

"Кроме того, РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", - добавляет пресс-служба.

Напомним, что последнее нахождение корабля-носителя "Калибров" в Черном море фиксировалось 7 ноября.

Однако недавно украинские военные объяснили, что отсутствие корабля-носителя крылатых ракет "Калибр" в открытом море не означает отсутствия угрозы их пуска по территории Украины.

Как сообщалось, 6 ноября Россия не вывела на боевое дежурство в Черное море ни одного корабля с крылатыми ракетами типа "Калибр". Такая же ситуация наблюдалась и 8 ноября.

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