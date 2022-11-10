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Росія повернула у Чорне море корабль-носій ракет "Калібр"

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Росія, Четвер 10 листопада 2022 18:18
Росія повернула у Чорне море корабль-носій ракет "Калібр" Фото: загроза запуску ракет "Калібр" присутня у Чорному морі (youtube.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Станом на 10 листопада у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 14 ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп 8 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС Збройних сил України.

Пресслужба ВМС повідомляє, що за останню добу прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили такі кораблі Військово-морських сил РФ:

  • до Азовського моря - 24 судна, з них 6 суден рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря - 38 суден, з них 15 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні один корабель. У Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом 76 ракет.

"Крім того, РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - додає пресслужба.

Нагадаємо, що востаннє знаходження корабля-носія "Калібрів" в Чорному морі фіксувалося 7 листопада.

Проте нещодавно українські військові пояснили, що відсутність корабля-носія крилатих ракет "Калібр" у відкритому морі не означає відсутність загрози їх пуску по території України.

Як повідомлялося, 6 листопада Росія не вивела на бойове чергування до Чорного моря жодного корабля з крилатими ракетами типу "Калібр". Така сама ситуація спостерігалася і 8 листопада.

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