ua en ru
Пт, 24 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Россия усиливает защиту оборонительных объектов из-за дроновых атак ВСУ, - ISW

Пятница 24 января 2025 02:45
UA EN RU
Россия усиливает защиту оборонительных объектов из-за дроновых атак ВСУ, - ISW Фото: россияне усиливают ПВО из-за атак на оборонные и промышленные объекты (wikipedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

Кремль принимает меры для защиты промышленных объектов в приграничных регионах от атак украинских беспилотников. Запланировано усиление сил противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 23 января встретился с группой представителей военно-промышленной комиссии Брянской области. Во время встречи он обсудил вопросы увеличения производства российских систем противовоздушной обороны и защиты промышленных и государственных складов на территории области.

Медведев также посетил Брянский химический завод, чтобы "посмотреть, какая там ситуация", поскольку завод продолжает выполнять российский государственный оборонный заказ после предыдущих ударов ВСУ.

В ISW напомнили, что атаки украинских БПЛА в российском тылу преимущественно были направлены на оборонно-промышленную базу и другие объекты, поддерживающие военные усилия России, в частности на Брянский химический завод.

"Кремль может быть все больше заинтересован в усилении возможностей противовоздушной обороны для защиты объектов оборонно-промышленной базы, в частности, в связи с тем, что состояние российской внутренней экономики продолжает ухудшаться", - констатируют в Институте изучения войны.

Дроновые атаки по территории России

Украинские военные и спецназовцы регулярно атакуют беспилотниками оборонные предприятия России, а также нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы.

Так, этой ночью дроны атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, Ново-Рязанскую ТЭЦ и авиабазу Дягилево.

Кроме того, беспилотники атаковали Московскую область.

21 января БпЛА ударили по нефтебазе в Лисках и Смоленскому авиационному заводу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Атака дронов
NEWS
Трамп призвал ОПЕК снова снизить цену на нефть, чтобы остановить войну РФ против Украины
Трамп призвал ОПЕК снова снизить цену на нефть, чтобы остановить войну РФ против Украины
DAILY
"Сейчас переломный ход войны". Разведчики бригады "Рубеж" о задачах на "нуле", ТЦК и мобилизации
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Сейчас переломный ход войны". Разведчики бригады "Рубеж" о задачах на "нуле", ТЦК и мобилизации