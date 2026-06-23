Россия усилила наступление на Харьковщине и за сутки потеряла 300 солдат, - Трегубов

По его словам, в первую очередь россияне усиливают давление на Лиманском направлении. В то же время он отметил, что количество атак в целом выросло повсюду.

Трегубов рассказал, что это отражается на потерях россиян - за прошедшие сутки оккупационная армия потеряла около 300 своих солдат в зоне Группировки.

"Например, сейчас может быть и 37 боевых столкновений в совокупности - это много. Например, отдельно на Лиманском направлении 20 столкновений - это тоже много, это больше чем было. Или, например, 300 человек было потерь у россиян по всем нашим направлениям в совокупности за сутки - это много", - сказал он.

Трегубов добавил, что это и есть масштабная наступательная кампания врага, которая "так или иначе потом пойдет на убыль".

Напомним, после ряда российских ударов по Харьковской области местные власти ужесточают меры безопасности. Часть нововведений уже была введена на въездах в Харьков.