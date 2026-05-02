Россия повредила газопровод на Запорожье, - "Нафтогаз"

Российские оккупанты в субботу, 2 мая, в очередной раз нанесли удары по объектам "Нафтогаза". За двое суток под атаку попали объекты в трех областях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Нафтогаза".
В частности, вчера под удар попал газодобывающий объект в Харьковской области, из-за чего было зафиксировано повреждение оборудования. На месте событий работают специалисты "Нафтогаза" и продолжается оценка последствий.
Уже сегодня под удар попал газопровод в Запорожской области.
"Враг применил авиабомбу по газопроводу в Запорожской области. Вследствие этого часть потребителей временно осталась без газа. Ремонтные бригады готовы начать восстановление, как только это позволит ситуация с безопасностью, и координируют действия с военными", - говорится в сообщении.
Кроме того, сегодня один из работников "Нафтогаза" получил ранения из-за обстрела в Днепропетровской области. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.
Также в компании добавили, что с начала 2026 года объекты "Нафтогаза" подверглись уже 99 атакам.
Напомним, 4 апреля россияне дважды атаковали дронами инфраструктурные объекты "Нафтогаза" в Полтавской области. В результате обстрела произошел пожар.
На следующий день председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий заявил, что враг уже второй день подряд целенаправленно атаковал объекты нефтегазовой инфраструктуры в Полтавской и Сумской областях.