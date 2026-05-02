Россия повредила газопровод на Запорожье, - "Нафтогаз"

В частности, вчера под удар попал газодобывающий объект в Харьковской области, из-за чего было зафиксировано повреждение оборудования. На месте событий работают специалисты "Нафтогаза" и продолжается оценка последствий.

Уже сегодня под удар попал газопровод в Запорожской области.

"Враг применил авиабомбу по газопроводу в Запорожской области. Вследствие этого часть потребителей временно осталась без газа. Ремонтные бригады готовы начать восстановление, как только это позволит ситуация с безопасностью, и координируют действия с военными", - говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня один из работников "Нафтогаза" получил ранения из-за обстрела в Днепропетровской области. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.

Также в компании добавили, что с начала 2026 года объекты "Нафтогаза" подверглись уже 99 атакам.