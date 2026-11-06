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Главная » Бизнес » Энергетика

Россия повредила два энергообъекта ДТЭК в Киевской области (фото)

16:06 06.11.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Бджола
Россия повредила два энергообъекта ДТЭК в Киевской области (фото) Фото: разрушенный энергообъект ДТЭК (facebook.com/dtekkrem)
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Россия снова ударила по энергообъектам ДТЭК в Киевской области. Света нет в двух районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы ДТЭК в Facebook.

РФ бьет по энергетике

Ночью 5 ноября враг снова атаковал энергетические объекты ДТЭК, отметили энергетики.

"По причине повреждения двух энергообъектов в частях Обуховского и Белоцерковского районов отсутствует электроснабжение. Разрушения значительны. Восстановление оборудования потребует времени", - уточнили в сообщении.

По словам ДТЭК, энергетики уже приступили к ремонтам. К утру часть домохозяйств удалось перезаживить, однако аварийно-восстановительные работы продолжаются.

В других районах области действуют стабилизационные графики, уточнили энергетики.

Ранее РБК-Украина писало, что за последние трое суток россияне нанесли 78 массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Под прицелом неприятеля оказались как электростанции, так и объекты передачи тока.

Для сравнения, в 2022 году Россия совершила 11 массированных атак, направляемых преимущественно на электростанции.

Кроме того, из-за массированной воздушной атаки со стороны России три теплоэлектростанции компании ДТЭК потерпели масштабные разрушения и полностью прекратили генерацию электроэнергии.

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