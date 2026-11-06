Россия повредила два энергообъекта ДТЭК в Киевской области (фото)

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Россия снова ударила по энергообъектам ДТЭК в Киевской области. Света нет в двух районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы ДТЭК в Facebook.

РФ бьет по энергетике Ночью 5 ноября враг снова атаковал энергетические объекты ДТЭК, отметили энергетики. "По причине повреждения двух энергообъектов в частях Обуховского и Белоцерковского районов отсутствует электроснабжение. Разрушения значительны. Восстановление оборудования потребует времени", - уточнили в сообщении. По словам ДТЭК, энергетики уже приступили к ремонтам. К утру часть домохозяйств удалось перезаживить, однако аварийно-восстановительные работы продолжаются. В других районах области действуют стабилизационные графики, уточнили энергетики.