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Главная » Бизнес » Энергетика

ДТЭК показал последствия масштабного удара РФ по трем ТЭС

22:20 04.11.2026 Ср
1 мин
aimg Сергей Козачук
ДТЭК показал последствия масштабного удара РФ по трем ТЭС Фото: три теплоэлектростанции ДТЭК прекратили работу после обстрелов (t.me/dtek_ru)
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Из-за массированной воздушной атаки со стороны России три теплоэлектростанции компании ДТЭК потерпели масштабные разрушения и полностью прекратили генерацию электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DTEK.

В ночь и утром 3 ноября россияне нанесли очередной массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры.

Под прицелом врага оказались сразу три ТЭС компании ДТЭК, обстрелявших десятками ракет и ударных дронов.

В результате атаки станции получили серьезные повреждения и остановили свою работу.

Фото: три теплоэлектростанции ДТЭК прекратили работу после обстрелов (t.me/dtek_ru)Фото: три теплоэлектростанции ДТЭК прекратили работу после обстрелов (t.me/dtek_ru)

По данным компании, восстановительные работы начнутся сразу после того, как это позволит ситуация безопасности.

В настоящее время энергетики оценивают масштабы повреждений для ликвидации последствий обстрелов.

Напомним, что ночью на 2 ноября РФ атаковала объект энергетики в Одесской области, в результате чего оборудование получило повреждения.

Кроме того, в Украине часто применяются сетевые ограничения и экстренные меры.

Как объясняли в компании, экстренные отключения света могут часто вводить и отменять из-за постоянных российских атак на энергосистему, ведь обстановка с генерацией и потреблением может изменяться несколько раз в час.

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