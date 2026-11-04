ДТЭК показал последствия масштабного удара РФ по трем ТЭС

Фото: три теплоэлектростанции ДТЭК прекратили работу после обстрелов (t.me/dtek_ru)

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Из-за массированной воздушной атаки со стороны России три теплоэлектростанции компании ДТЭК потерпели масштабные разрушения и полностью прекратили генерацию электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DTEK.

В ночь и утром 3 ноября россияне нанесли очередной массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Под прицелом врага оказались сразу три ТЭС компании ДТЭК, обстрелявших десятками ракет и ударных дронов. В результате атаки станции получили серьезные повреждения и остановили свою работу. По данным компании, восстановительные работы начнутся сразу после того, как это позволит ситуация безопасности. В настоящее время энергетики оценивают масштабы повреждений для ликвидации последствий обстрелов.