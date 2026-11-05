Россия нанесла 78 ударов по энергетике за последние трое суток, - ДТЭК

За последние трое суток россияне нанесли 78 массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Под прицелом неприятеля оказались как электростанции, так и объекты передачи тока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный канал ДТЭК .

Украинская энергосистема работает в условиях постоянных атак уже пятый год. С такими масштабами и продолжительностью разрушений не сталкивалась ни одна страна.

Для сравнения, в 2022 году россияне совершили 11 массированных атак, направлявшихся преимущественно на электростанции.

Враг постоянно меняет тактику и существенно увеличивает интенсивность обстрелов.

Серьезные повреждения требуют значительных усилий и времени восстановления.

Работу специалистов дополнительно усложняют постоянные воздушные тревоги и риски повторных ударов.

Несмотря на все угрозы, энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы возвращать свет в дома украинцев.