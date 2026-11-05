Россия нанесла 78 ударов по энергетике за последние трое суток, - ДТЭК
За последние трое суток россияне нанесли 78 массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Под прицелом неприятеля оказались как электростанции, так и объекты передачи тока.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный канал ДТЭК.
Украинская энергосистема работает в условиях постоянных атак уже пятый год. С такими масштабами и продолжительностью разрушений не сталкивалась ни одна страна.
Для сравнения, в 2022 году россияне совершили 11 массированных атак, направлявшихся преимущественно на электростанции.
Враг постоянно меняет тактику и существенно увеличивает интенсивность обстрелов.
Серьезные повреждения требуют значительных усилий и времени восстановления.
Работу специалистов дополнительно усложняют постоянные воздушные тревоги и риски повторных ударов.
Несмотря на все угрозы, энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы возвращать свет в дома украинцев.
Напомним, что из-за массированной воздушной атаки со стороны России три теплоэлектростанции компании ДТЭК потерпели масштабные разрушения и полностью прекратили генерацию электроэнергии.
Кроме того, по оценкам экспертов, с наступлением сильных морозов в Украине существенно увеличится потребление электроэнергии.
В условиях продолжающихся российских атак отдельные небольшие города рискуют оказаться без света на несколько дней.