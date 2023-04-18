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В Снегиревке Николаевской области раздались взрывы

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Вторник 18 апреля 2023 02:33
В Снегиревке Николаевской области раздались взрывы Фото: в Снегиревке раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 18 апреля в Снегиревке Николаевской области прогремели 4 взрыва.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Взрывы во время воздушной тревоги около 2 часов. Местные жители сообщают о звуках пролета беспилотников "Шахед-136".

Напомним, что 16 апреля, россияне тоже обстреляли Снигиревскую общину - было зафиксировано около 10 взрывов.

Позже стало известно, что в результате обстрела погибли два подростка.

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Николаевская область Взрыв
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