В Снегиревке Николаевской области раздались взрывы

В ночь на 18 апреля в Снегиревке Николаевской области прогремели 4 взрыва.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .

Взрывы во время воздушной тревоги около 2 часов. Местные жители сообщают о звуках пролета беспилотников "Шахед-136".

Напомним, что 16 апреля, россияне тоже обстреляли Снигиревскую общину - было зафиксировано около 10 взрывов.

Позже стало известно, что в результате обстрела погибли два подростка.

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