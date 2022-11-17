"Политический заказ". В России обиделись на приговор суда Гааги по делу о MH17

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание " ТАСС ".

Как отмечает Министерство иностранных дел России, решение суда о причастности России к авиакатастрофе "свидетельствует, что в его основе лежал политический заказ".

"Несмотря на то, что наша страна не является стороной этого процесса, голландская прокуратура всячески пыталась представить дело по-другому", - добавляет МИД.

В то же время Россия обвинила голландский суд в якобы нарушении "принципов беспристрастного правосудия в угоду политической конъюнктуре" и заявила о "серьезном репутационном ударе по всей судебной системе Нидерландов".