Почти 900 оккупантов и 16 танков: Генштаб обновил потери РФ в войне

Потери России в войне в Украине к утру среды, 20 декабря, составили 890 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет примерно 349 190 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 16 танков, 23 ББМ и 16 артсистем врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.12.23 ориентировочно составили: личного состава - около 349 190 (+890) человек ликвидировано;

танков - 5814 (+16) ед.;

боевых бронированных машин - 10794 (+23) ед.;

артиллерийских систем - 8206 (+16) ед.;

РСЗО - 928 (+2) ед.;

средства ПВО - 611 ед.;

самолетов - 324 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6316 (+17) ед.;

крылатые ракеты - 1612 (+1) ед.;

корабли/катера - 22 ед.;

подводные лодки – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 10871 (+29) ед.;

специальная техника - 1203 (+3) ед. Ситуация на фронте По данным Генштаба, украинские военные отразили 12 атак противника на Запорожском направлении, истощают врага на Мелитопольском направлении. Ракетные войска поразили 4 склада боеприпасов противника. Также согласно отчету Института изучения войны, ВСУ отразили российские атаки в районе самой Авдеевки, а также к северо-западу, юго-западу и непосредственно к западу от Авдеевки. Возможно, украинские войска отошли на более защищенные позиции ближе к Работино.