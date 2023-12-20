Ситуация на фронте сегодня 20 декабря

Украинские военные отразили 12 атак противника на Запорожском направлении, истощают врага на Мелитопольском направлении. Ракетные войска поразили 4 склада боеприпасов противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ .

Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 87 боевых столкновений. Всего враг нанес 1 ракетный и 26 авиационных ударов, совершил 87 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали Украину, применив 17 БпЛА типа Shahed-136/131. Все вражеские дроны уничтожены.

Также, в текущие сутки противник нанес очередной авиационный удар 4 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 3 БПЛА уничтожены.

Авиационные удары получили:

Синьковка Харьковской области;

Новолюбовка Луганской области;

Малая Токмачка, Работино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 3 атаки врага вблизи Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 6 атак противника в районах Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 12 атак противника возле Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают наносить врагу урон в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.

Так, отражены 26 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 13 атак противника.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 12 атак противника западнее Новопокровки и Работино Запорожской области.

Наступление ВСУ

На Мелитопольском направлении наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на неудачи, враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с занимаемых позиций и предпринял 8 попыток штурмовых действий.

Получил достойный отпор и с потерями отступил. Наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 3 артиллерийских средства и 4 склада боеприпасов противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 348 300 тысяч военных.