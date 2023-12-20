Украинские войска отразили атаки российских подразделений вблизи Авдеевки: карты ISW

Украинские войска отразили российские атаки в районе самой Авдеевки, а также к северо-западу, юго-западу и непосредственно к западу от Авдеевки. Возможно, ВСУ отошли на более защищенные позиции ближе к Работино.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операция №1 - Луганская область

ISW сообщает, что недавно российские войска совершили незначительное подтвержденное продвижение к северо-востоку от Купянска. Видео с геолокацией, опубликованное 18 декабря, показывает, что российские войска незначительно продвинулись к северу от Синьковки.

Российские и украинские источники заявили, что боевые действия продолжались к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки и Петропавловки.

Российские и украинские войска не продвигались вдоль линии Сватово-Кременная и 19 декабря вели позиционные бои.

Украинские и российские источники заявили, что боевые действия происходили к северо-западу от Кременной, недалеко от Макеевки, Тернов и Серебрянского лесничества.

Операция №2 - Донецкая область

По словам ISW, недавно российские войска подтвердили продвижение севернее Бахмута. Видео с геолокацией, опубликованная 12 декабря, показывает, что российские войска продвинулись к северо-западу от Белогоровки, Донецкой области, в 15 км к северо-востоку от Бахмута.

Российские и украинские источники заявили, что боевые действия происходили к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки; к западу от Бахмута в районе Ивановского; и к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.

Украинские военные заявили, что российское военное командование использует свои наиболее боеспособные подразделения воздушно-десантных войск (ВДВ) и морской пехоты, а также подразделения "Шторм-Z" и "Шторм-V", состоящие в основном из пленных новобранцев, на Бахмутском направлении и что целью российских войск является наступление на Часов Яр.

ISW обнаружил, что недавно российские войска подтвердили продвижение в районе Авдеевки. Видео с геолокацией, опубликованное 18 декабря, показывает, что российские войска добились незначительного усиления к северу от Первомайского примерно 15 декабря.

Дополнительные видео с геолокацией, опубликованные 19 декабря, показывают, что российские войска также незначительно продвинулись в районе карьеров к юго-западу от Авдеевки.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские атаки в районе самой Авдеевки, а также к северо-западу, юго-западу и непосредственно к западу от Авдеевки.

Сотрудники института увидели, что российские и украинские войска продолжали позиционные бои возле Новомихайловки, а также в Марьинке и Красногоровке.

"Южная ось"

ISW считает, что российские и украинские войска 19 декабря не продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей.

Сотрудники института увидели видео с геолокацией, опубликованное 18 декабря, которое показывает, что линия фронта российских войск находится дальше к востоку от Новопрокоповки, чем предполагалось ранее, хотя это продвижение, скорее всего, не является результатом российской контратаки и вряд ли имело место за последние сутки.

Украинские войска, возможно, отошли на более защищенные позиции ближе к Работино. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские атаки в районе Работино и к западу от Новопокровки к северо-востоку от Работино.

По словам ISW, российские и украинские войска вступили в позиционные бои на левом берегу Днепра в Херсонской области. Сообщается, что украинские войска сохранили свои позиции в Крынках на восточном берегу, несмотря на российские контратаки в этом районе.