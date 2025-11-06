Санкции "убивают" российский истребитель Су-57: что показала утечка документов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.

InformNapalm и киберцентр Fenix получили доступ к внутренним документам российского предприятия ОКБМ, которое производит детали для истребителя Су-57.

Из документов видно, что Россия сама не может производить ключевые комплектующие для своего "пятого поколения". Для этого Москве нужны импортные высокоточные станки и оборудование из ЕС и США.

Однако, как известно, после введения санкций эти поставки остановились, и у россиян образовался дефицит производственных мощностей.

Из-за этого программы по созданию и модернизации авиации регулярно срываются. Закупки через Китай не спасают ситуацию - нужна именно европейская и американская техника.

Напомним, что 23 октября 2025 года ОКБМ официально добавили в 19-й пакет санкций ЕС, что еще больше замедлило производство Су-57 и других самолетов.

"Вывод простой: без западных технологий "пятое поколение" Россия не произведет. А санкции продолжают закручивать гайки", - добавили в центре.