Россия показала два новых дрона-перехватчика для борьбы с украинскими БПЛА

Россия заявила о двух новых зенитных дронах-перехватчиках - "Сокол-И" и "Молния-ПВО". Они якобы предназначены для уничтожения украинских БПЛА, в частности "Хорнета".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.
"Сокол-И": характеристики и сомнения
По заявлениям российских источников, дрон имеет:
Главное назначение - уничтожение ударных и разведывательных БПЛА самолетного типа: "Аист", "Булава" и "Хорнет".
Однако здесь сразу возникает вопрос: крейсерская скорость "Хорнета" - те же 150 км/ч, а при заходе на цель он разгоняется до 200 км/ч. То есть "Сокол-И" физически может не успеть догнать собственную цель.
Еще один ключевой параметр - продолжительность полета - россияне не раскрывают. Именно от него зависит, сколько попыток понадобится операторам для поражения.
"Молния-ПВО": меньше данных
Название прямо указывает на базу - семейство дронов "Молния". Внешне выглядит как вдвое уменьшенная копия двухмоторного варианта.
Полезная нагрузка - до 1 килограмма. Может запускаться с катапульты или с руки. Предназначен для перехвата тяжелых "бомберов" и БПЛА самолетного типа.
Вопрос о количестве необходимых пусков для поражения цели и масштабов производства остаются открытыми.
Появление новых зенитных дронов - реакция России на растущую угрозу со стороны украинских БПЛА. Путин недавно похвастался российской системой ПВО, хотя в тот же день были прилеты по Петербургу.
Тем временем спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, почему перехватывать украинские дроны сложно: "Шахеды" летят на высоте 10-20 метров над землей, используя рельеф местности и строя сложные маршруты.