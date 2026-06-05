RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия показала два новых дрона-перехватчика для борьбы с украинскими БПЛА

02:39 05.06.2026 Пт
2 мин
Что известно о дронах-перехватчиках и какие угрозы они несут в небе?
aimg Екатерина Коваль
Фото: российские оккупанты (Getty Images)

Россия заявила о двух новых зенитных дронах-перехватчиках - "Сокол-И" и "Молния-ПВО". Они якобы предназначены для уничтожения украинских БПЛА, в частности "Хорнета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

"Сокол-И": характеристики и сомнения

По заявлениям российских источников, дрон имеет:

  • скорость полета - до 150 км/ч;
  • высоту полета - до 5000 метров;
  • корпус из пенопласта;
  • боевую часть с дистанционным подрывом или кинетическую - для тарана цели;
  • дневную и тепловизионную камеры для обнаружения целей.

Главное назначение - уничтожение ударных и разведывательных БПЛА самолетного типа: "Аист", "Булава" и "Хорнет".

Фото: Российский оккупант с зенитным дроном "Сокол-И" (Defence Express)

Однако здесь сразу возникает вопрос: крейсерская скорость "Хорнета" - те же 150 км/ч, а при заходе на цель он разгоняется до 200 км/ч. То есть "Сокол-И" физически может не успеть догнать собственную цель.

Читайте также: Зеленский написал открытое письмо Путину

Еще один ключевой параметр - продолжительность полета - россияне не раскрывают. Именно от него зависит, сколько попыток понадобится операторам для поражения.

"Молния-ПВО": меньше данных

Название прямо указывает на базу - семейство дронов "Молния". Внешне выглядит как вдвое уменьшенная копия двухмоторного варианта.

Полезная нагрузка - до 1 килограмма. Может запускаться с катапульты или с руки. Предназначен для перехвата тяжелых "бомберов" и БПЛА самолетного типа.

Фото: Российские оккупанты с зенитным дроном "Молния-ПВО" (Defence Express)

Вопрос о количестве необходимых пусков для поражения цели и масштабов производства остаются открытыми.

Появление новых зенитных дронов - реакция России на растущую угрозу со стороны украинских БПЛА. Путин недавно похвастался российской системой ПВО, хотя в тот же день были прилеты по Петербургу.

Тем временем спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, почему перехватывать украинские дроны сложно: "Шахеды" летят на высоте 10-20 метров над землей, используя рельеф местности и строя сложные маршруты.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияДрони