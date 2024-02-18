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Франция в ближайшие недели передаст Украине новейшие дроны-камикадзе, - Минобороны

Париж, Воскресенье 18 февраля 2024 14:43
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Франция в ближайшие недели передаст Украине новейшие дроны-камикадзе, - Минобороны Фото: министр обороны Франции Себастьян Лекорню (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Франция передаст Украине новые дроны-камикадзе. Поставки могут состояться в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Франции Себастьяна Лекорню в интервью Journal du Dimanche.

Он отметил, что Франция разрабатывает дроны-камикадзе. Сейчас технология находится в экспериментальной фазе.

"В ближайшие недели Украина одной из первых получит эти беспилотники. Это также представляет возможность для боевых испытаний этого нового поколения оборудования", - сказал Лекорню.

Министр добавил, что с самого начала полномасштабного вторжения Франция подготовила 10 тысяч украинских бойцов. По его словам, в 2024 году учения пройдут еще от 7 до 9 тысяч военных.

Помощь Франции

Отметим, Франция является одной из стран-лидеров по помощи Украине. Париж оказал военную, финансовую помощь, а также поддержал санкции ЕС против России.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский посетил Францию, с президентом Эммануэлем Макроном подписал соглашение о гарантиях безопасности.

Позже Зеленский сообщил, что Украина получит от Франции новый пакет военной помощи. В него войдут артиллерийские снаряды, самоходные артиллерийские системы Caesar и дополнительное усиление ПВО.

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