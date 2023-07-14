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Эрдоган заявил, что Путин согласился продлить "зерновое соглашение"

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Пятница 14 июля 2023 16:39
Эрдоган заявил, что Путин согласился продлить "зерновое соглашение" Фото: Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Российский диктатор Владимир Путин согласился на продолжение Черноморской зерновой инициативы, которая позволяет экспортировать украинское продовольствие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

"Как вам известно, мы готовимся принять Путина в Турции в августе. Мы договариваемся о продолжении этого черноморского зернового коридора", - сказал он.

Эрдоган также отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш отправил Путину письмо с предложением сохранить черноморское "зерновое соглашение".

"Этим письмом мы гарантируем продолжение зернового коридора совместными усилиями нас и России. Таким образом, мы продолжим решать проблемы слаборазвитых бедных африканских стран так же быстро, как мы это делали вместе с Путиным", - добавил президент Турции.

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Турция Российская Федерация Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган зерновой коридор
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