Эрдоган заявил, что Путин согласился продлить "зерновое соглашение"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet .

"Как вам известно, мы готовимся принять Путина в Турции в августе. Мы договариваемся о продолжении этого черноморского зернового коридора", - сказал он.

Эрдоган также отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш отправил Путину письмо с предложением сохранить черноморское "зерновое соглашение".

"Этим письмом мы гарантируем продолжение зернового коридора совместными усилиями нас и России. Таким образом, мы продолжим решать проблемы слаборазвитых бедных африканских стран так же быстро, как мы это делали вместе с Путиным", - добавил президент Турции.