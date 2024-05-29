Россия угрожает участникам саммита мира, но сорвать его не сможет, - Зеленский

Готовим наши дипломатические ответы на российские попытки ослабить саммит мира, который уже через две недели начнется. Сорвать саммит Россия уже не сможет, хотя и очень старается это сделать. Давит на лидеров, откровенно угрожает разным государствам дестабилизацией", - рассказал глава государства.

Он подчеркнул, что данные действия РФ являются следствием того, что мир дал государству-террористу слишком много времени.

"К сожалению, зло умеет адаптироваться и сейчас использует свои ресурсы, чтобы расколоть мир и не дать принудить Россию к миру. Но с нами уже сейчас - около ста государств и международных организаций, которые приобщаются к глобальным усилиям", - подчеркнул президент.