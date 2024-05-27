Украина проведет первый саммит мира в Швейцарии: с чем связано такое решение

Первый саммит мира, который организовывает Украина 15-16 июня, пройдет в Швейцарии на одном из местных курортов.

При подготовке материала использовались: информация из Wikipedia, заявления правительства Швейцарии и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Более детально о том, с чем связано решение Киева проводить такое мероприятие именно там, - в материале РБК-Украина .

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Швейцария - нейтральная страна

Вероятно, Украина решила проводить первый саммит мира в Швейцарии, поскольку та является нейтральным государством и, таким образом, к участию в мероприятии легче привлечь не только западные страны, но и страны Глобального Юга.

Швейцария решила стать нейтральным государством еще в 1815 году, когда были подписаны четыре соответствующих международно-правовых акта. Примечательно, что это произошло не под воздействием внешних угроз, а из-за сильной поддержки внутри страны.

Швейцария не участвовала ни в Первой, ни во Второй мировой войне, несмотря на то, что боевые действия велись практически во всей Европе. Это также объясняется ее нейтралитетом.

Страна дважды проводила мобилизацию во время мировых войн, но ее солдаты так и не приняли активного участия.

Швейцарский нейтралитет является одним из наиболее длительных видов нейтралитетов среди всех стран в мире.

Как нейтралитет Швейцарии влияет на позицию по Украине

Стоит заметить, что из-за нейтральной позиции Швейцарии страна не передает украинским защитникам свое вооружение. Также власти Швейцарии запретили другим странам предоставлять ВСУ вооружение швейцарского производства.

Несмотря на это, нейтралитет не мешает Швейцарии сохранять адекватную позицию по войне в Украине. Она осудила российскую агрессию против Украины и выступает за восстановление территориальной целостности нашей страны.

Также Швейцария поддержала 13 пакетов санкций Европейского союза против России, что вызвало резкую критику со стороны Москвы.

Истерика России из-за решений Берна

Отметим, что в России обиделись на Швейцарию из-за того, что она помогает в организации саммита мира.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвиняет Швейцарию в том, что она "потеряла свой нейтральный статус". Также глава МИД страны-агрессора заявлял, что Швейцария является враждебной для РФ страной.

При этом российские чиновники резко критикуют проведение саммита мира, поскольку они боятся, что таким образом Москве хотят поставить ультиматум.