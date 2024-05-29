Росія погрожує учасникам саміту миру, але зірвати його не зможе, - Зеленський

Готуємо наші дипломатичні відповіді на російські намагання послабити саміт миру, який уже за два тижні розпочнеться. Зірвати саміт Росія вже не зможе, хоча й дуже старається це зробити. Тисне на лідерів, відверто погрожує різним державам дестабілізацією", - розповів глава держави.

Він наголосив, що дані дії РФ є наслідком того, що світ дав державі-терористу забагато часу.

"На жаль, зло вміє адаптуватися і зараз використовує свої ресурси, щоб розколоти світ і не дати примусити Росію до миру. Але з нами вже зараз - майже сто держав та міжнародних організацій, які долучаються до глобальних зусиль", - підкреслив президент.