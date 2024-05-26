Саммит мира в Швейцарии: Зеленский заявил, что подтвердили участие уже более 80 стран

В саммите мира, который пройдет по Украине в Швейцарии 15-16 июня, свое участие подтвердили уже больше 80 стран.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

"Вместе со Швейцарией мы готовим такой саммит. 15 июня его начало. Мы имеем подтверждение участия уже более 80 государств и продолжаем работать с лидерами, приглашая на саммит. Спасибо каждому, кто действительно помогает миру", - сказал он.

Президент также обратился к лидерам мира, которые пока в стороне от глобальных усилий по подготовке Саммита мира - президенту Байдену, лидеру Соединенных Штатов, президенту Си, лидеру Китая.

"Мы не хотим, чтобы, так же как эти книги, сгорел Устав ООН. Надеюсь, не хотите и вы. Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира - действительно мира, а не паузы между ударами. Усилия мирового большинства - это лучшая гарантия исполнение обязательств. Пожалуйста, поддержите Саммит мира своим персональным лидерством и участием", - продолжил Зеленский.

Почему саммит важен?

По словам президента, для россиян это удовольствие - сжигать и все знают, с кем имеем дело.

"Россией руководят люди, которые хотят сделать нормой сжигать жизнь, разрушать города и села, разделять народы и стирать национальные границы войной. Нет нации, которая способна остановить такую войну только своими усилиями. Нужно участие лидеров мира", - уверен Зеленский.

Он добавил, что у Украины самый большой в мире опыт обмана со стороны России на переговорах, обмана, который, в частности, был прикрытием России для подготовки этой войны.

"И именно поэтому нужны глобальные усилия - Саммит мира с участием лидеров, которых России не обмануть", - констатировал он.

Саммит мира в Швейцарии

15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит мира. В целом Украина и Швейцария пригласили на мероприятие более 150 стран, при этом РФ не получила приглашение. В частности, буквально вчера стало известно, что Кот-д'Ивуар также примет участие в первом Глобальном саммите мира по Украине.

Отметим, что ни лидер Китая, ни президент США пока не подтвердили своего участия в мероприятии. В частности, главный дипломат Китая Ван И может проигнорировать Глобальный саммит мира, поскольку может принять участие во встрече БРИКС, которая пройдет в то же время.

Напомним, 23 мая правительства Бразилии и Китая опубликовали совместное заявление по разрешению войны между Россией и Украиной, выступая за политические переговоры для достижения мира. В частности, они считают, что конференция должна проходить только при участии РФ.