Россия начинает вербовку кубинцев на войну с Украиной, - Forbes

Россия увеличивает зависимость от иностранных военных — и в центре внимания теперь кубинцы. Их массовое вовлечение меняет характер конфликта и ставит новые вопросы по безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания Forbes.
Москва активно восполняет потери за счет иностранных наемников. Украинская разведка сообщает, что за Россию могут воевать до 25 тысяч кубинцев — это делает их крупнейшим иностранным контингентом на фронте.
"Режиму Путина выгодно привлекать кубинских наемников", — отмечают в украинской разведке, указывая, что смерть иностранца не вызывает внутри России общественного недовольства и не требует выплат.
Главным стимулом для кубинцев остаются деньги: обещанные две тысячи долларов в месяц в десятки раз превышают среднюю зарплату на острове. Некоторые добровольно подписывают контракты, другие утверждают, что были обмануты — им предлагали строительную работу в России, а в итоге направляли на передовую. Несмотря на официальные опровержения Гаваны, аналитики считают, что без согласия властей массовая вербовка невозможна.
Привлечение кубинцев помогает Кремлю вести войну, снижая внутренние потери и сохраняя политическую стабильность. При этом иностранцы получают боевой опыт и современные навыки ведения войны, включая использование беспилотников.
Эксперты предупреждают: участие кубинских подразделений не только усиливает давление на украинский фронт, но и создает риски дальнейшего распространения военного опыта в других регионах.
