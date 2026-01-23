ua en ru
Россия начала запускать по Украине "ракеты-зомби": что о них известно

РФ, Пятница 23 января 2026 04:00
Россия начала запускать по Украине "ракеты-зомби": что о них известно Фото: обломок ракеты (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Во время ночной атаки 20 января Россия, вероятно, впервые применила против Украины учебные ракеты РМ-48У, которые западные СМИ рассматривают как средство для истощения системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegraph.

Западные аналитики обратили внимание на необычное вооружение, использованное РФ в ходе массированного обстрела Украины.

Речь идет об учебных ракетах РМ-48У, которые в ряде публикаций получили неофициальное название "ракеты-зомби".

Что известно о ракетах РМ-48У

Как пишет издание, РМ-48У изначально создавались в качестве учебных целей для тренировок расчетов систем ПВО С-300 и С-400.

Эти ракеты являются переделанными вариантами боеприпасов 5В55 или 48Н6, срок эксплуатации которых истек. Именно это стало причиной появления неофициального названия "ракеты-зомби".

Возможные характеристики и назначение

По данным Telegraph, такие ракеты способны нести нагрузку весом от 133 до 180 килограммов.

При этом их конструкция не предназначена для точных ударов по наземным объектам, поскольку разрабатывались они для имитации воздушных целей, а не для боевого применения.

"Пока непонятно, несла ли ракета, которая пробила украинскую противовоздушную оборону, боевую часть, или была использована как приманка", – говорится в материале.

Тактика истощения ПВО

Журналисты предполагают, что основной задачей применения РМ-48У является перегрузка украинской системы ПВО. Использование таких целей вынуждает тратить дорогостоящие средства перехвата, что, по оценке издания, может позволить России нарастить интенсивность последующих ударов по украинским городам.

Напоминаем, что компания Destinus представила обновленную крылатую ракету Ruta Block 2, которая получила существенно улучшенные характеристики по сравнению с предыдущей модификацией и, по оценкам разработчиков, может применяться в боевых условиях, в том числе против российских войск.

Отметим, что украинские силы перехватили российский дрон-камикадзе "Шахед", который был оснащен переносным зенитно-ракетным комплексом, что указывает на попытки РФ адаптировать тактику применения беспилотников и создать дополнительную угрозу для украинской авиации.

