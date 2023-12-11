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ЕС ввел санкции против производителей иранских беспилотников за помощь РФ в войне

Понедельник 11 декабря 2023 15:33
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ЕС ввел санкции против производителей иранских беспилотников за помощь РФ в войне Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз ввел санкции в отношении 6 физических и 5 юридических лиц в рамках ограничительных мер в связи с военной поддержкой Ираном агрессивной войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Так, санкции были введены против лиц, причастных к разработке и производству Ираном беспилотных летательных аппаратов, используемых Россией против Украины.

В санкционный список попали:

  • компания Shakad Sanat Asmari, ее генеральный директор, заместитель генерального директора и главный ученый;
  • компания Baharestan Kish Company и ее управляющий директор;
  • компания Saad Sazeh Faraz Sharif и ее генеральный директор;
  • компания Sarmad Electronic Sepahan Company, предлагающая услуги аэрокосмического инжиниринга
  • компании, помогающие Силам Кудс Корпуса стражей исламской революции Ирана совершенствовать программу БПЛА (Kimia Part Sivan Company).

В отношении этих компаний будет введена мера по замораживанию активов и запрет на въезд в страны ЕС. Кроме того, запрещено предоставление средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, физическим или юридическим лицам, организациям или органам, указанным в списке, или в их пользу.

Санкции против России и Ирана

Страны Запада регулярно вводят санкции против России и Ирана за причастность к войне против Украины и нарушение прав человека. Однако страны постоянно пытаются обходить введенные ограничения.

Недавно правоохранители Финляндии разоблачили схему по уклонению санкций ЕС. Компании поставляли в Россию беспилотники на миллионы евро.

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