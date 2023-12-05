В Финляндии раскрыли схему по поставке 3500 беспилотников в Россию в обход санкций

Правоохранители Финляндии разоблачили схему по уклонению от санкций ЕС. Компании поставляли в Россию беспилотники на миллионы евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на таможню Финляндии .

"Таможня расследует уголовное дело, в котором подозревают, что продукция, которая подпадает под санкции ЕС и экспортируется двумя финскими компаниями, попала в Россию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продукция шла транзитом через Россию и оформлялась для экспорта в другие страны. Продукция представляла собой электронику, дроны и оборудование, классифицированное как оборонное.

Две финские компании подозреваются в более чем тридцати экспортных операциях. Предполагается, что эти товары общей стоимостью более 600 000 евро оказались в России.

Россия получила 3500 беспилотников

Таможня подозревает, что в России оказалось почти 3500 беспилотных летательных аппаратов. Продукция была растаможена для экспорта в другую страну. Стоимость дронов составила более двух миллионов евро.

К этому же преступлению относится и подозрение в транзите через Россию в Казахстан весной 2023 года оборудования, классифицированного как оборонная техника, предназначенного для борьбы с дронами.

Для транзита рассматриваемой продукции нужно было бы разрешение на транзит оборонной техники. Таможня также подозревает, что эта продукция общей стоимостью более 350 тысяч евро оказалась в России.

Подозреваемого удалось задержать

В компаниях, которые находятся под следствием, есть одно и то же ответственное лицо. Таможня подозревает, что одна из компаний действовала как закупочная компания, целью которой было закупать продукцию, подпадающую под санкции. Аналогичным образом, другая компания, находящаяся под следствием, выступала как экспедитор товаров в Россию.

"По результатам предварительного расследования есть основания полагать, что деятельность осуществлялась из России. Во время операции была создана большая сеть международных компаний, благодаря которым операцию можно было финансировать, например, из России", - сказал директор по надзору Ханну Синкконен.

Он заявил, что Финляндия сотрудничала с властями Нидерландов, Великобритании и США, а также Европолом. На национальном уровне осуществляется сотрудничество, в частности, с полицией защиты.

Всего в преступлении подозревают шесть человек, один из которых находится под стражей с сентября. Дело будет передано в прокуратуру в декабре 2023 года.

РФ пытается обходить западные санкции

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россию следует лишить возможности обходить санкции через посредников для того, чтобы "демонтировать" веру в безнаказанность страны-агрессора.

Ранее суд Нидерландов приговорил российского предпринимателя к полутора годам тюрьмы и 200 тысяч евро штрафа. Он поставлял в Россию микросхемы в обход санкций.