В РФ деньги на повышение зарплат бюджетникам перенаправляются на выплаты военным, а региональные бюджеты все глубже погружаются в дефицит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки .

В русских регионах начали пересматривать расходы на зарплаты работников бюджетной сферы. Планируемые повышения окладов откладывают или отменяют, поскольку местным властям нужны дополнительные средства на выплаты людям, которые пытаются привлечь к войне против Украины.

По данным Службы внешней разведки Украины, поэтому под сокращение расходов попадают, в частности, учителя, медики и ученые. Региональные власти вынуждены искать деньги на так называемые "непредвиденные расходы", связанные с финансовым стимулированием новых военнослужащих-контрактников.

Как забирают деньги у бюджетников

Показательна ситуация в Якутии. Там повышение окладов работникам бюджетной сферы на 5,4%, которое должно было состояться с 1 июля, перенесли на осень.

В ответ правительства республики прямо указано, что средства пришлось перенаправить на выплаты людям, подписывающим контракты с российской армией.

При этом сама Якутия ранее существенно увеличила единовременную выплату тем, кто соглашается отправиться на войну против Украины. Ее размер вырос с 2,1 млн до 3 млн рублей.

Увеличение таких выплат создало дополнительное давление на местную казну. Дефицит бюджета Якутии только за первый квартал достиг почти 9,5 млрд. рублей. Для сравнения, на весь 2026 год его планировали на уровне 12,75 миллиарда рублей.

То есть, уже за первые три месяца года регион использовал значительную часть запланированного на весь год "запаса" бюджетного дефицита.

Где еще отменили повышение зарплат

Подобное решение приняли власти Ростовской области РФ. Там запланированное на октябрь повышение зарплат работникам бюджетной сферы на 4% просто отменили.

Таким образом, в двух российских регионах средства, которые могли быть направлены на увеличение доходов работников социальной сферы, оказались под давлением расходов по привлечению новых военных.

В Службе внешней разведки Украины отмечают, что такие решения демонстрируют, как война сменяет приоритеты российских региональных бюджетов. Вместо запланированного повышения зарплат власти ищут ресурсы для финансового стимулирования тех, кто соглашается подписать контракт с российской армией.