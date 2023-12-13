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Россия начала серийное производство нового ударного беспилотника, - ISW

Фото: РФ запустила серийное производство ударного дрона "Термит" (Facebook/usoft.com)
Автор: Валерий Савицкий

Российская Федерация начала серийное производство беспилотника вертолетного типа "Термит".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что новинка вооружена 80-мм ракетами, которые способны поражать цели на расстоянии до шести километров.

В то же время украинский военный аналитик Александр Коваленко заявил, что "Термит" не угрожает Силам обороны, поскольку эти беспилотники больше и медленнее иранских "Шахедов", что делает их легкой мишенью для сбивания.

Технические характеристики беспилотника "Термит"

По данным Defence Express, БПЛА "Термит" вооружен управляемыми ракетами С-8Л с полуактивным лазерным наведением. Фактически, это аналог APKWS, но со значительно большей степенью переработки базового неуправляемого реактивного снаряда.

Фото: Defence Express

Ракета С-8Л имеет два дополнительных блока: с раскладными крыльями в средние корпуса и головку самонаведения в носовой части, а в APKWS оба этих элемента объединены в один модуль. Объявленная дальность действия С-8Л - до 6 км, она оснащена осколочно-фугасной боевой частью.

Фото: Defence Express

Для наведения этих ракет на цель "Термит" должен быть оснащен оптико-прицельной станцией, размещаемой на носовой части аппарата.

Фото: Defence Express

Санкции за поставки РФ компонентов для БпЛА

В конце ноября российские войска начали использовать в войне против Украины новый дрон-камикадзе "Скальпель". Дрон подходит под большинство боеприпасов, которые используются российскими войсками, масса полезной нагрузки составляет 5 кг.

Европейский Союз 11 декабря ввел санкции в отношении ряда физических и юридических лиц, причастных к разработке и производству Ираном беспилотных летательных аппаратов, которые Россия использует против Украины.

В Финляндии раскрыли схему по поставке в Россию 3500 беспилотников на миллионы евро в обход санкций.

Ранее суд Нидерландов приговорил российского предпринимателя к полутора годам заключения и 200 тысяч евро штрафа. Он поставлял России микросхемы в обход санкций.

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