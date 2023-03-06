Россия начала поставлять крупные партии нефти в ОАЭ, - Reuters

Россия продает как нефть, так и нефтепродукты по сниженным ценам после того, как международные санкции из-за ее вторжения в Украину оставили у нее меньше покупателей.

Россия улучшает сотрудничество с ведущими производителями нефти в Персидском заливе, такими как Саудовская Аравия и ОАЭ. Арабские страны Персидского залива сопротивлялись давлению США, которые требовали изолировать РФ и добывать больше нефти.

"Совершенно неизвестно, когда ОАЭ начали импортировать российскую нефть, но данные отслеживания танкеров указывают на то, что объемы выросли после вторжения России в Украину", - говорится в материале.

Отмечается, что с ноября 2022 года около 1,5 млн баррелей российской нефти было отправлено в ОАЭ. Саудовская Аравия импортирует значительное количество российского мазута для сжигания на своих электростанциях, высвобождая больше сырой нефти для экспорта.