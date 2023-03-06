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Росія почала постачати великі партії нафти в ОАЕ, - Reuters

Фото: Росія почала постачати великі партії нафти в ОАЕ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Об'єднані Арабські Емірати приймають все більше партій російської сирої нафти, що є ще одним прикладом того, як західні санкції проти РФ скоригували традиційні потоки торгівлі енергоносіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Росія продає як нафту, так і нафтопродукти за зниженими цінами після того, як міжнародні санкції через її вторгнення в Україну залишили в неї менше покупців.

Росія покращує співпрацю з провідними виробниками нафти в Перській затоці, такими як Саудівська Аравія та ОАЕ. Арабські країни Перської затоки чинили опір тиску США, які вимагали ізолювати РФ та добувати більше нафти.

"Достеменно невідомо, коли ОАЕ почали імпортувати російську нафту, але дані відстеження танкерів вказують на те, що обсяги зросли після вторгнення Росії до України", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що з листопада 2022 року близько 1,5 млн барелів російської нафти було відправлено до ОАЕ. Саудівська Аравія імпортує значну кількість російського мазуту для спалювання на своїх електростанціях, вивільняючи більше сирої нафти для експорту.

Нагадаємо, що країни Заходу закликають Об'єднані Арабські Емірати припинити експорт критично важливих товарів до Росії. РФ може використовувати електроніку, що постачається ОАЕ, у військових цілях.

Крім того, США повідомили Об'єднані Арабські Емірати та Туреччину, що їхні економічні та фінансові зв'язки з Росією перешкоджають зусиллям стримувати вторгнення РФ в Україну.

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