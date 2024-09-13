Россия начала перебрасывать в Курскую область более опытные подразделения, - ISW

Контратака РФ

Во вторник, 10 сентября, войска РФ начали проводить контратаки в Курской области.

Контратакующие действия РФ в Курской области происходят по украинскому плану, заявил президент Владимир Зеленский.

ISW пишет, что остается непонятным, достаточно ли у россиян войск, необходимых для вытеснения ВСУ из Курской области или защиты от новых контратак украинской армии.

Министерство обороны США подтвердило информацию о попытках армии РФ произвести контрнаступательные действия в Курской области. В Пентагоне назвали масштабы этих действий "незначительными".

По мнению ISW, по состоянию на 12 сентября россияне в Курской области добились лишь незначительных успехов.

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