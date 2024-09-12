РФ начала контратаки в Курской области, но их масштабы неясны, - ISW

Во вторник, 10 сентября, войска РФ начали проводить контратаки в Курской области. Однако, их масштаб и потенциальные перспективы пока неясны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Первые продвижения РФ

Аналитики подчеркнули, что по состоянию на сейчас ситуация в регионе остается нестабильной, поэтому рано делать выводы о новых контратаках России.

При этом, геолокационные кадры от 11 сентября все же показывают, что россияне отвоевали позиции к востоку от Журавлей (к северо-востоку от Коренево). Дополнительные кадры от 10 числа говорят о том, что подразделения 51-го воздушно-десантного полка продвинулись к северу и северо-востоку от Снагоста (к югу от Коренево) во время механизированного наступления численностью в роту.

Заявление российских военкоров

Военные блогеры РФ утверждали, что российские войска начали механизированную контратаку с севера около Коренево и что они быстро продвинулись в Снагост. Несколько российских источников утверждали, что войска РФ полностью захватили Снагост, но ISW не наблюдал визуального подтверждения этих заявлений.

Также российские источники утверждали, что подразделения 51-го полка ВДВ и 155-й бригады морской пехоты продвинулись в районе Снагоста и захватили: Краснооктябрьское, Комаровку, Вышневку, Апанасовку, 10-го Октября, Обуховку, Бяхово, Внезапное и Гордеевку.

Но ISW не написал, есть ли этому подтверждения или же опровержения.

РФ может использовать опытные подразделения

Аналитики отмечают, что согласно имеющимся визуальным доказательствам, российские войска, которые контратакуют в Курской области, действуют подразделениями размером с роту и могут использовать части более опытных в бою подразделений для проведения контратак.

При этом, хоть войска РФ и могут полагаться на относительно боеспособные подразделения для штурма, но пока неясно, насколько эффективными будут эти штурмовые операции. Суть в том, что эти подразделения были деградированы и восстановлены много раз, например, как та же 155-я бригада морской пехоты.

У РФ может быть недостаточно войск

Как пишет ISW, помимо вышеперечисленного остается неясным, достаточно ли у россиян войск, необходимых для вытеснения ВСУ из Курской области или же защиты от новых контратак украинской армии, о которых также говорится в отчете. Аналитики поднимают этот вопрос, поскольку командование РФ, судя по всему, развернуло в Курской области не целые формирования, а лишь части подразделений.

Также неясно, оценивают ли власти РФ, что текущая группировка российских войск в Курской области, которая в основном состоит из призывников, нерегулярных российских войск и более мелких частей регулярных и более элитных российских подразделений - сможет может успешно вытеснить украинские войска из региона.

Под конец этой темы ISW пишет, что РФ может планировать переброску дополнительных, более боеспособных российских подразделений из Украины, но неясно, когда российские власти смогут провести такую передислокацию.