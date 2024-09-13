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Росія почала перекидати у Курську область більш досвідчені підрозділи, - ISW

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Російська влада розгорнула додаткові підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії в Курській області. РФ може почати передислокацію більш досвідчених сил для підтримки своїх поточних контратак і майбутніх контрнаступальних операцій проти українських сил в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

На кадрах, опублікованих 11 вересня, видно, як частини російського 137 полку ВДВ (106 дивізія ВДВ) беруть участь у штурмі на північний захід від Снагості.

ISW зафіксувала повідомлення про те, що підрозділи 137 полку ВДВ станом на кінець серпня діяли на Сіверському напрямку в Україні.

У Курській області також діють підрозділи 51-го полку ВДВ 106-ї дивізії ВДВ. Російська влада потребуватиме додаткової живої сили та більш досвідчених підрозділів, щоб повністю витіснити українські сили з Курської області, зауважує ISW.

 Російська влада може зосередити в Курській області додаткові частини 106-ї дивізії ВДВ та інші бойові більш досвідчені формування.

Контратака РФ

У вівторок, 10 вересня, війська РФ почали проводити контратаки у Курській області.

Контрнаступальні дії РФ у Курській області відбуваються за українським планом, заявив президент Володимир Зеленський.

ISW пише, що залишається незрозумілим, чи достатньо у росіян військ, необхідних для витіснення ЗСУ з Курської області або захисту від нових контратак української армії.

Міністерство оборони США підтвердило інформацію про спроби армії РФ провести контрнаступальні дії в Курській області. У Пентагоні назвали масштаби цих дій "незначними".

На думку ISW, станом на 12 вересня росіяни у Курській області досягли лише незначних успіхів

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Війна Росії проти України