Росія почала перекидати у Курську область більш досвідчені підрозділи, - ISW

Контратака РФ

У вівторок, 10 вересня, війська РФ почали проводити контратаки у Курській області.

Контрнаступальні дії РФ у Курській області відбуваються за українським планом, заявив президент Володимир Зеленський.

ISW пише, що залишається незрозумілим, чи достатньо у росіян військ, необхідних для витіснення ЗСУ з Курської області або захисту від нових контратак української армії.

Міністерство оборони США підтвердило інформацію про спроби армії РФ провести контрнаступальні дії в Курській області. У Пентагоні назвали масштаби цих дій "незначними".

На думку ISW, станом на 12 вересня росіяни у Курській області досягли лише незначних успіхів

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