В следующем году Россия планирует использовать против Украины 20 млн беспилотников. ЕС готовит миллиардное финансирование для закупки вооружения, чтобы Киев мог противостоять вражеским ударам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса во время общения с журналистами в Брюсселе.

По его словам, оборонный заем для Украины в размере 60 миллиардов евро на 2026-2027 годы коренным образом меняет ситуацию и гарантирует быстрые и прогнозируемые поставки.

"Опыт в этом году показал, что заем в поддержку обороны Украины - в размере 60 миллиардов евро на 2026-2027 годы - коренным образом меняет ситуацию; такого же мнения придерживаются и украинцы", - отметил Кубилюс.

Он добавил, что до конца года будут выделены все запланированные 28,3 миллиарда евро. В настоящее время ЕС готовится использовать оставшиеся средства (31,7 миллиарда евро) на нужды обороны в 2027 году.

Планы на 2027 год и закупка дронов

Евросоюз уже начал разрабатывать график финансирования на 2027 год на сумму 14,4 млрд евро для закупки беспилотников и боеприпасов. Это позволит начать выделять средства уже с января 2027 без каких-либо пауз.

В структуре потребностей Украины в вооружении доля беспилотников стремительно растет: в начале 2026 года она составляла 31%, а в 2027 достигнет 62%.

"По прогнозам Украины, в этом году россияне используют около 10 миллионов дронов, а в следующем - около 20 миллионов. Украина при поддержке ЕС должна обеспечить соответствующий уровень противодействия. И она его обеспечит", - сказал Кубилюс.

Он подчеркнул необходимость наращивания производства вооружений в ЕС, чтобы поставки состоялись именно в 2027 году, а не в 2028-м или 2029-м.

Инструменты поддержки и оборонные возможности

"Инструмент скоординированной поддержки Украины (ICSUA) поможет Украине поддерживать обороноспособность в течение всего 2027 года благодаря закупке всего необходимого для ее защиты - прежде всего средств ПВО, в частности, систем для применения и противодействия беспилотникам, средств радиоэлектронной борьбы, ракет и боеприпасов", - заявил еврокомиссар.

Он добавил, что новый Оборонно-промышленный пакт между ЕС и Украиной и программа ссуд SAFE на 21 млрд евро будут способствовать наращиванию европейских производственных мощностей и созданию общих оборонных способностей.