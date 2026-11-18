Об этом в интервью РБК-Украина рассказал народный депутат, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По словам Вениславского, средства воздушного нападения, используемые ныне Россией, в частности "Герань-5" и "Герань-6", уже не похожи на беспилотники начала войны. Он назвал их по существу крылатыми ракетами. Такой подход, по его словам, первой продемонстрировала Украина, а президент назвал его "дроном-ракетой". Сегодня Россия, как отметил депутат, максимально наращивает использование таких аппаратов.

Реактивные "Шахеды" и другие реактивные беспилотники улетают со скоростью от 500 до 1000 км/ч, как и крылатые ракеты, пояснил он. Из-за этого им сложно противодействовать даже реактивным перехватчикам. Если аппарат летит со скоростью около 800 км/ч, перехватчик должен двигаться как минимум так же быстро. В таких условиях, по словам Вениславского, очень эффективное кинетическое уничтожение целей чрезвычайно сложно.

Самым эффективным средством против реактивных целей он назвал системы ПВО, то есть ракетные технологии, ракеты "земля - воздух" и "воздух - воздух". Это может быть самолет, ракетами сбивающий реактивные "Шахеды", или наземная система ПВО.

В то же время, по его словам, с перехватчиками тоже есть хорошие результаты. Массово их пока не применяют, потому что это очень сложная технологическая задача. Вениславский отметил, что украинские производители постоянно демонстрируют новые перехватчики, их испытывают. Он предполагает, что они существенно улучшат динамику уничтожения воздушных целей.

О "Герань-6" депутат рассказал, что это данные украинской разведки. За ними Россия проводит опытное испытание этого аппарата. Он сможет развивать скорость до 1000 км/ч и нести достаточно большую боевую часть.

"Мы должны быть к этому готовы", - подчеркнул Вениславский.

По его словам, это подчеркивает важность усиления украинской ПВО, развития ракет "земля - воздух" и "воздух - воздух" и привлечения возможностей партнеров, чтобы увеличить количество таких ракет.