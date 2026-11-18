Наступного року Росія планує використати проти України 20 млн безпілотників. ЄС готує мільярдне фінансування для закупівлі озброєння, щоб Київ міг протистояти ворожим ударам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара з питань оборони і космосу Андрюса Кубілюса під час спілкування із журналістами у Брюсселі.

За його словами, оборонна позика для України у розмірі 60 мільярдів євро на 2026-2027 роки докорінно змінює ситуацію та гарантує швидкі й прогнозовані поставки.

"Досвід цього року показав, що позика на підтримку оборони України - у розмірі 60 мільярдів євро на 2026-2027 роки - докорінно змінює ситуацію; такої ж думки дотримуються й українці", - зазначив Кубілюс.

Він додав, що до кінця року буде виділено всі заплановані 28,3 мільярда євро. Наразі ЄС готується використати решту коштів (31,7 мільярда євро) на потреби оборони у 2027 році.

Плани на 2027 рік та закупівля дронів

Євросоюз уже почав розробляти графік фінансування на 2027 рік на суму 14,4 мільярда євро для закупівлі безпілотників та боєприпасів. Це дозволить почати виділяти кошти вже з січня 2027 року без будь-яких пауз.

У структурі потреб України в озброєнні частка безпілотників стрімко зростає: на початку 2026 року вона становила 31%, а у 2027-му сягне 62%.

"За прогнозами України, цього року росіяни використають близько 10 мільйонів дронів, а наступного - близько 20 мільйонів. Україна, за підтримки ЄС, має забезпечити відповідний рівень протидії. І вона його забезпечить", - сказав Кубілюс.

Він підкреслив необхідність нарощування виробництва озброєнь у ЄС, щоб постачання відбулися саме у 2027 році, а не у 2028-му чи 2029-му.

Інструменти підтримки та оборонні спроможності

"Інструмент скоординованої підтримки України (ICSUA) допоможе Україні підтримувати обороноздатність протягом усього 2027 року завдяки закупівлі всього необхідного для її захисту - насамперед засобів ППО, зокрема систем для застосування та протидії безпілотникам, засобів радіоелектронної боротьби, ракет і боєприпасів", - заявив єврокомісар.

Він додав, що новий Оборонно-промисловий пакт між ЄС та Україною та програма позик SAFE на 21 млрд євро сприятимуть нарощуванню європейських виробничих потужностей і створенню спільних оборонних спроможностей.