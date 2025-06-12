Россия планирует запускать "Шахеды" с новой локации: СМИ узнали детали

"Схемы" получили спутниковые снимки аэропорта за июнь этого года. Снимки показывают, что россияне переоборудуют аэропорт под военные нужды.



В частности, Сравнение снимков за февраль и июнь 2025 года показало, что на территории аэропорта появились фортификационные и маскировочные сооружения.

"По всей вероятности, это техническая база, предназначенная для комплектации, хранения и запуска БПЛА. Маскировочные сооружения размером примерно 12 на 9 метров подходят для укрытия техники, мест комплектации БПЛА, а также для зенитно-ракетных систем типа "Панцирь-С1" или "Тор-М2", - рассказал "Схемам" авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Фото: спутниковый снимок аэропорта "Керч" за июнь (t.me/svoboda_radio)

По его словам, россиянам сейчас нужно больше мест для запуска "Шахедов". Именно поэтому они решили переоборудовать керченский аэропорт.