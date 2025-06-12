Россия планирует запускать "Шахеды" с новой локации: СМИ узнали детали

Россияне пытаются оборудовать аэропорт "Керч" во временно оккупированном Крыму под запуск дронов-камикадзе "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анализ проекта "Схемы".
"Схемы" получили спутниковые снимки аэропорта за июнь этого года. Снимки показывают, что россияне переоборудуют аэропорт под военные нужды.
"По всей вероятности, это техническая база, предназначенная для комплектации, хранения и запуска БПЛА. Маскировочные сооружения размером примерно 12 на 9 метров подходят для укрытия техники, мест комплектации БПЛА, а также для зенитно-ракетных систем типа "Панцирь-С1" или "Тор-М2", - рассказал "Схемам" авиаэксперт Анатолий Храпчинский.
По его словам, россиянам сейчас нужно больше мест для запуска "Шахедов". Именно поэтому они решили переоборудовать керченский аэропорт.
Напомним, Россия ежедневно использует дроны-камикадзе для ударов по Украине.
В частности, на этой неделе в ночь на 10 июня враг запустил 315 ударных дронов. Большая часть из них атаковала Киев.
Также дроны ударили по Одессе. Там был "прилет" по роддому. К счастью, пострадавших и жертв не было.
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