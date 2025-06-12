Росія планує запускати "Шахеди" з нової локації: ЗМІ дізналися деталі

"Схеми" отримали супутникові знімки аеропорту за червень цього року. Знімки показують, що росіяни переобладнають аеропорт під військові потреби.



Зокрема, порівняння знімків за лютий і червень 2025 року показало, що на території аеропорту з'явилися фортифікаційні та маскувальні споруди.

"Цілком ймовірно, це технічна база, призначена для комплектації, зберігання і запуску БПЛА. Маскувальні споруди розміром приблизно 12 на 9 метрів підходять для укриття техніки, місць комплектації БПЛА, а також для зенітно-ракетних систем типу "Панцир-С1" або "Тор-М2", - розповів "Схемам" авіаексперт Анатолій Храпчинський.

Фото: супутниковий знімок аеропорту "Керч" за червень (t.me/svoboda_radio)

За його словами, росіянам зараз потрібно більше місць для запуску "Шахедів". Саме тому вони вирішили переобладнати керченський аеропорт.