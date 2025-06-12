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Росія планує запускати "Шахеди" з нової локації: ЗМІ дізналися деталі

Ілюстративне фото: Росія готує нову локацію для запусків "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни намагаються обладнати аеропорт "Керч" у тимчасово окупованому Криму під запуск дронів-камікадзе "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналіз проекту "Схеми".

"Схеми" отримали супутникові знімки аеропорту за червень цього року. Знімки показують, що росіяни переобладнають аеропорт під військові потреби.

Зокрема, порівняння знімків за лютий і червень 2025 року показало, що на території аеропорту з'явилися фортифікаційні та маскувальні споруди.

"Цілком ймовірно, це технічна база, призначена для комплектації, зберігання і запуску БПЛА. Маскувальні споруди розміром приблизно 12 на 9 метрів підходять для укриття техніки, місць комплектації БПЛА, а також для зенітно-ракетних систем типу "Панцир-С1" або "Тор-М2", - розповів "Схемам" авіаексперт Анатолій Храпчинський.

Фото: супутниковий знімок аеропорту "Керч" за червень (t.me/svoboda_radio)

За його словами, росіянам зараз потрібно більше місць для запуску "Шахедів". Саме тому вони вирішили переобладнати керченський аеропорт.

 

Атаки дронів

Нагадаємо, Росія щодня використовує дрони-камікадзе для ударів по Україні.

Зокрема, цього тижня в ніч на 10 червня ворог запустив 315 ударних дронів. Більша частина з них атакувала Київ.

Також дрони вдарили по Одесі. Там був "приліт" по пологовому будинку. На щастя, постраждалих і жертв не було.

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КерчКримВійна в УкраїніДрониАтака дронів