Росія планує запускати "Шахеди" з нової локації: ЗМІ дізналися деталі

Росіяни намагаються обладнати аеропорт "Керч" у тимчасово окупованому Криму під запуск дронів-камікадзе "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналіз проекту "Схеми".
"Схеми" отримали супутникові знімки аеропорту за червень цього року. Знімки показують, що росіяни переобладнають аеропорт під військові потреби.
"Цілком ймовірно, це технічна база, призначена для комплектації, зберігання і запуску БПЛА. Маскувальні споруди розміром приблизно 12 на 9 метрів підходять для укриття техніки, місць комплектації БПЛА, а також для зенітно-ракетних систем типу "Панцир-С1" або "Тор-М2", - розповів "Схемам" авіаексперт Анатолій Храпчинський.
За його словами, росіянам зараз потрібно більше місць для запуску "Шахедів". Саме тому вони вирішили переобладнати керченський аеропорт.
Нагадаємо, Росія щодня використовує дрони-камікадзе для ударів по Україні.
Зокрема, цього тижня в ніч на 10 червня ворог запустив 315 ударних дронів. Більша частина з них атакувала Київ.
Також дрони вдарили по Одесі. Там був "приліт" по пологовому будинку. На щастя, постраждалих і жертв не було.
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