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РФ до 1 июня хочет мобилизовать 300 тысяч человек, но может и не успеть, - Зеленский

Суббота 06 апреля 2024 19:31
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РФ до 1 июня хочет мобилизовать 300 тысяч человек, но может и не успеть, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия к 1 июня планирует мобилизовать 300 тысяч военных. Подготовка у захватчиков очень короткая, но поскольку у них проблемы с дисциплиной, то могут и не успеть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью в эфире телемарафона.

"Что касается россиян. То 300 тысяч - не факт, что это конечное количество военных, которых они мобилизуют. А во-вторых, по данным нашей разведки, они к 1 июня должны быть готовы мобилизовать 300 тысяч", - сказал Зеленский.

Он отметил, что подготовка в России очень короткая.

"Поэтому им, я думаю, понадобится примерно месяц, чтобы иметь такой объем. Но, поскольку у них с дисциплиной проблемы, может они и не успеют до первого числа мобилизовать необходимое количество людей", - добавил президент.

Мобилизация в России

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Россия готовит дополнительную мобилизацию 300 тысяч человек.

По его словам, согласно планам страны-агрессора такая мобилизация должна состояться до 1 июня.

При этом несколько дней назад глава украинского государства предупреждал, что оккупанты готовят новое наступление. Он может начаться уже в конце мая или начале июня.

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