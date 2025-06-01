Россия подтвердила удары дронов по аэродромам и выдумала "отражение" трех атак

Стоит отметить, что источники в СБУ сообщили РБК-Украина, что люди, которые принимали участие в этой спецоперации, уже давно находятся в Украине.

К тому же, собеседник предупредил, что даже если режим российского диктатора Владимира Путина показательно задержит кого-то, то это будет очередной постановкой для внутренней аудитории.

Спецоперация "Паутина"

Напомним, что сегодня, 1 июня, дроны СБУ массированно атаковали российские аэродромы. Операция над которой Служба безопасности работала полтора года, получила название "Паутина". И была создана, чтобы уничтожить бомбардировочную авиацию в тылу врага.

Заметим, что в результате спецоперации "Паутина" был поражен 41 самолет стратегической авиации РФ. В целом, по предварительным данным, вражеской авиации нанесен ущерб на более чем 2 млрд долларов.

Сначала сообщалось, что СБУ атаковала сразу 4 военных аэродрома РФ. Самолеты горят на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Подробнее обо всем, что сейчас известно об уникальной по масштабам и выполнением спецоперации "Паутина", можно узнать в материале РБК-Украина.

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