Россия подняла в воздух бомбардировщики Ту-95: когда возможен ракетный удар

Воздушные атаки на Украину

В субботу, 16 ноября, россияне запустили по Украине ударные БпЛА типа "Шахед". Во многих областях была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 13 ноября, Россия совершила атаку дронами-камикадзе и ракетами против Украины.

На протяжении ночи и утром по стране были выпущены две зенитные ракеты С-300, две крылатые ракеты Х-101, две баллистические ракеты типа "Искандер-М"/KN-23, а также около 90 беспилотников. Крылатые ракеты были уничтожены силами ПВО.

О том, зачем Россия начала чаще поднимать в воздух Ту-95 и как это связано с избранием президентом США Дональда Трампа, - читайте в нашем авторском материале.

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