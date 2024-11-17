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Россия подняла в воздух бомбардировщики Ту-95: когда возможен ракетный удар

Фото: агрессор поднял в воздух стратегическую авиацию (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Российской Федерации зафиксирован взлет группы бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95. Утром по Украине может быть нанесен ракетный удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Зафиксирован взлет до 7 бортов Ту-95МС, из Оленегорска. Ориентировочно в районе пусковых рубежей ожидаются в 6:00", - отмечается в сообщении.

Мониторинговые паблики сообщают, что бортов уже 9, также россияне вывели в Черное море один ракетоноситель.

Воздушные атаки на Украину

В субботу, 16 ноября, россияне запустили по Украине ударные БпЛА типа "Шахед". Во многих областях была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 13 ноября, Россия совершила атаку дронами-камикадзе и ракетами против Украины.

На протяжении ночи и утром по стране были выпущены две зенитные ракеты С-300, две крылатые ракеты Х-101, две баллистические ракеты типа "Искандер-М"/KN-23, а также около 90 беспилотников. Крылатые ракеты были уничтожены силами ПВО.

О том, зачем Россия начала чаще поднимать в воздух Ту-95 и как это связано с избранием президентом США Дональда Трампа, - читайте в нашем авторском материале.

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Ту-95