Имитация для Трампа. Зачем РФ играет со взлетами Ту-95 и возможна ли большая атака

Россия поднимала в воздух бомбардировщики Ту-95МС, но снова не нанесла массированного удара. Такие действия врага можно назвать большой имитацией ракетных атак, направленной не только на Украину, но и на новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Утром около 06:00 стало известно о взлете шести бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья", которые держали курс в юго-восточном направлении. Позже количество бомбардировщиков в воздухе выросло до 8.

По данным мониторинговых каналов, борты находились в пусковых зонах, но впоследствии развернулись обратно в пункты базирования и частично выполнили посадки на аэродромы "Энгельс" и "Дягилево".

В ряде областей Воздушные силы объявляли тревогу из-за ракетной опасности, но в 10:05 объявили отбой.

Какова цель имитаций ударов со стороны РФ?

"Путин хочет просто послать сигналы, что он все еще может бить по украинской энергетике, что у него все еще есть возможности и мощности для этого, есть самолеты, есть ракеты. Ну и он таким образом просто включает шантаж", - сказал Мусиенко РБК-Украина.

По словам эксперта, такие действия российского диктатора рассчитаны как на украинцев, так и на команду избранного президента США Дональда Трампа, чтобы показать, что Россия может вроде бы такие атаки совершать. Он отметил, что, с одной стороны, это уже выглядит несколько несерьезно и даже смешно. И вот почему.

"Мы все прекрасно понимаем, что это не первая возможная атака. Что в принципе у них многое для этого готово и они могут это осуществлять. А эти маневры сейчас, мол, подготовка к чему-то масштабному, создание напряжения, смотрите, будет большая значительная атака - это все исключительно и психологические факторы", - объясняет Мусиенко.

И второй момент, по мнению собеседника, это то, что Москва может нагнетать обстановку и атмосферу. Мол, создавая такое впечатление, что "мы ударим по вам и эта атака будет отличаться, видите как к ней серьезно готовятся".

"В связи с этим я не исключаю, что Россия может осуществить ракетную атаку в ближайшее время более масштабную. Такие риски сохраняются, но пока это напоминает больше такую большую имитацию и более политическую, психологическую игру, чем военную", - считает Мусиенко.

Эксперт не исключает, что такие имитации массированного ракетного удара могут приобрести и системный характер.

"По крайней мере, они будут происходить время от времени. Но я не исключаю, что Россия может нанести удар. То есть они могут фактически и подготовиться и нанести более масштабный удар", - отметил Мусиенко.

В России все же готово для массированной ракетной атаки?

Эксперт рассказал, что у россиян было время накопить ракеты. Но сейчас Путин пытается использовать козыри, которых у него не так много, чтобы обеспечить себе сильную позицию, как он думает, на предстоящих переговорах.

"И эта сильная позиция с его точки зрения состоит в том, что у него есть самолеты, есть ракеты и это надо показывать. Ну вот сейчас он показывает, что взлетает авиация и может быть удар в любой момент. Он пока на этой стадии", - говорит Мусиенко.

По его словам, это говорит о том, что российский диктатор "растягивает момент". То есть РФ сразу не наносит ударов, а пытается любым способом фактически использовать сначала элемент имитационных пусков запугивания.

"А потом, возможно, будут и пуски этих ракет, что свидетельствует, что у него тоже далеко не все хорошо. И он не совсем уверен, что сами ракетные удары способны изменить ситуацию существенно", - акцентирует Мусиенко.

Ждет ли враг более сильных морозов, чтобы нанести Украине больше вреда?

По мнению эксперта, фактор погоды не является причиной того, почему эти массированные ракетные атаки все еще не произошли.

"А если сильных морозов не будет? Украина сейчас все больше переходит в средиземноморский климат умеренный. А если зим не будет вообще сильных, то чего ждать? Мы запустили отопительный сезон. С проблемами, но на некоторых территориях. Все нормально. То есть можно было бить тогда. Сейчас тоже погодные условия не простые. Уже середина ноября. Речь не о том (что РФ ожидает более сильных морозов - ред.). Я думаю, что есть другие факторы. Это не погодные условия", - подытожил эксперт.